Gewapende overval op supermarkt in Oost

Twee mannen hebben donderdagavond de supermarkt Foodlovers aan de Spaklerweg in Oost overvallen.

De overval gebeurde iets na 19.00 uur. De daders droegen tijdens de overval een wapen bij zich. Of ze daarmee het personeel bedreigd hebben, is niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het tweetal ging er op een scooter vandoor. Of er buit is gemaakt, is vooralsnog niet bekend.

