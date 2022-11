Gewapende overval op supermarkt in Amstelveen

Beeld Joris van Gennip

De overval vond plaats om 17.15. De dader was gekleed in een grijze jas met capuchon en hij had een Jumbotas bij zich. Hij heeft buit gemaakt, maar de politie wil niet zeggen hoeveel geld hij heeft meegenomen.

Bij de overval zijn geen gewonden gevallen. Vooralsnog heeft de politie geen aanhoudingen verricht. Er is een burgernetsignalement uitgegaan. De verdachte is een man van negentien of twintig jaar oud, hij is licht getint, heeft bruine ogen en geen baard.