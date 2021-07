Gewapende overval op Poolse supermarkt in Noord

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De overval vond plaats rond kwart over acht ‘s avonds. Volgens een woordvoerder van de politie is de overvaller er vervolgens zonder buit vandoor gegaan. Niemand is gewond geraakt.

De verdachte is nog niet gepakt. Na de overval zette de politie een zoekactie op, maar die is inmiddels gestaakt. Ook is het signalement van de verdachte via Burgernet verspreid. Het onderzoek is nu overgenomen door de recherche.

Later op de avond vond er een tweede overval plaats, op een tankstation in Zuidoost. Die dader is in de buurt van de plaats delict opgepakt.