Gewapende overval op biljartcentrum op Buikslotermeerplein

Op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord is in de nacht van woensdag op donderdag een biljartcentrum met een vuurwapen overvallen. De politie is op zoek naar meerdere verdachten, die een nog onbekend geldbedrag hebben meegenomen.