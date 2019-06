Gewapende overval op avondwinkel in Noord

Volgens de politie gaat het om een gewapende overval. Ze konden niet specificeren of de verdachten een mes of of ander wapen gebruikten.

De winkel werd rond kwart voor elf overvallen door twee mannen in zwarte kleding, de een flink korter dan de ander. Nadat ze de kassa hadden leeggemaakt, vluchtten ze richting de Kometensingel. De politie heeft via Burgernet een signalement verspreid. De verdachten zijn zondagochtend nog niet gevonden of gearresteerd.

De overval is vastgelegd door een bewakingscamera. De politie heeft de beelden meegenomen en doet onderzoek.