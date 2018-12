Gewapende overval op Atelier Luz in het centrum

De gewapende overval gebeurde rond 16.30 uur 's middags. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en hoeveel is buit gemaakt. Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen wie er in de zaak aanwezig waren en of er gewonden zijn gevallen.



De eigenaar van Luz roept in een groepsapp van de ondernemers in de straat op om camerabeelden van de straat te delen.



Ook vraagt de eigenaar of de ondernemers een opvallend persoon hebben gezien. Het zou gaan om iemand tussen de 30 en 35 jaar in een donkerblauwe jas met cap, capuchon en een bril.