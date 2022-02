Gewapende overval op Apple Store Leidseplein, mogelijk gijzeling

Beeld Wouter Laumans

Een ooggetuige meldt dat er rond 18.00 uur twee mannen de Apple Store uitliepen. Toen zij de politie zagen, pakte een van hen een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Vervolgens is de persoon gegijzeld. De twee mannen zijn nog in de Apple Store. Ook gaan er verhalen rond dat er zou zijn geschoten, meldt Parool-verslaggever Wouter Laumans, die ter plaatse is.

Bezoekers van cafés rond het Leidseplein worden binnengehouden, het plein is ontruimd. De politie is in groten getale aanwezig en in opperste staat van paraatheid.

Collega-misdaadverslaggever Paul Vugts meldt dat de politie het gebied rond het Leidseplein steeds verder aan het afzetten is, grofweg van de Overtoom tot aan het Vondelpark. Zo moeten ook bezoekers van sportwinkel Bever, aan de Stadhouderskade, binnenblijven. “Het is een en al sirenes en toestanden,” meldt Vugts.