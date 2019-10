Gewapende overval in supermarkt Amstelveen

Beeld ANP

De overval gebeurde rond 21.30 uur. Gewapend met een vuurwapen en een mes heeft het duo buitgemaakt in de vorm van contant geld. Vervolgens is het tweetal rennend in de richting van de Noorddammerlaan gevlucht. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

De politie heeft een zoektocht naar de twee jongens gestart. Tijdens de overval droegen beiden donkere kleding en gele bivakmutsen. Een van hen is circa 190 cm lang, de ander is ongeveer 165 cm lang.