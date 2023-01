Gewapende overval in hotel Amsterdam-Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg rond 21.40 uur een melding binnen over de overval. Welk wapen de verdachte bij zich had en of hij buit heeft gemaakt, is nog niet bekend. Er vielen geen gewonden.

De mannelijke verdachte had een normaal postuur en droeg een zwarte jas, aldus een politiewoordvoerder. Hij ging er na de overval te voet vandoor.