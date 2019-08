Gevreesde overlast rond uitgaanspleinen centrum blijft uit

De stille getuigen zijn er. De plakken braaksel en urinestroompjes in de straten en stegen rond Rembrandtplein, Reguliersdwarsstraat en Leidseplein. Hoewel de verscheidene plaszuilen gewoon beschikbaar zijn en op wildplassen liefst 140 euro boete staat.

Maar ja, er zijn sinds 8 augustus na twee uur ’s nachts geen handhavers meer om die boete uit te schrijven en de politie is vooral druk met de openbare orde op de pleinen.

In de Reguliersdwars ligt tussen stapels terrasstoelen een buitenslaper die zeker zou zijn weggestuurd en de dronken mannen die met volle bierglazen en -blikjes over het Rembrandtplein lopen, zouden in het zicht van de handhavers zijn geattendeerd op de boete van 95 euro die staat op het drinken op de openbare weg.

Toch, in de nacht van zaterdag op zondag valt van twee tot vijf de overlast op en, vooral, rond de pleinen reuze mee. In de meeste dwarsstraten en op de grachten is het al vanaf drie uur heel rustig of leeg.

Lachgastanks

Ja, het luide gesis van de lachgastanks waaruit tientallen verkopers hun clientèle voorzien is alomtegenwoordig – de aanbieders staan op sommige plekken maar meters uit elkaar – maar daar hadden de handhavers niets tegen kunnen doen.

De populaire ballonnetjes zijn nog altijd legaal en ook de politie moet het laten begaan.

Beeld Amaury Miller

Twee jaar geleden trokken we een zaterdagnacht op met de vijf handhavers (twee te voet, drie op mountainbikes) die toen nog van elf tot zes rond Rembrandtplein en Reguliersdwarsstraat surveilleerden en we zien vannacht volop werk dat zij ter hand zouden hebben genomen – maar om te zeggen dat de overlast de spuigaten uitloopt, nee.

Dat is ook het gevoel van de zestien ‘hosts’ die in hun rode jassen sinds 2015 ‘het vriendelijke gezicht’ van de gemeente vormen, dat de weg naar de cafés, clubs en fietsenstallingen wijst en fietsers er op attendeert dat het Rembrandtplein van negen tot vier uur een voetgangersgebied is. (Op toch fietsen staat een boete van 55 euro).

Al weken rustig

“Wat op pakweg de Herengracht of de Amstel gebeurt, zien wij niet, maar hier op de pleinen loopt het prima,” zegt één van de hostst die nu met zijn collega op het Thorbeckeplein staat (en anoniem wil blijven). “Als er wel gedoe is, zijn wij voor de portiers de directe lijn naar de politie die er dan binnen twee minuten is, maar het is vannacht niet nodig. Het is al weken heel rustig.”

Als de laatste zaken sluiten om vier uur (de meeste) en vijf uur (John Doe, dat in andere nachten ook wel tot zeven uur openblijft), zorgen de hosts dat ze daar een beetje in de buurt zijn, als extra ogen en oren.

Beeld Amaury Miller

Ook brigadier Barry Oostwal en hoofdagent Andrew Engelen hebben een gemoedelijke avond, met hun vier collega’s van Bureau IJtunnel en het ‘ordebusje’ met zes tot acht agenten waarmee de politie is vertegenwoordigd. “Het is al weken rustig, wat incidenten in de openbare orde en misdrijven betreft,” zegt Oostwal. “Het gaat in golven, de laatste maand is het prima te doen.”

Engelen: “Het komt misschien ook door al die festivals in de zomer. Lowlands dit weekend, Pinkpop, Dance Valley, Mysteryland… Dat trekt toch een boel mensen die dan niet hier zijn.”

Negatieve energie

Als de agenten tijd hebben, treden ze ook op tegen overlast waarop de handhavers zich richten, maar dat heeft geen hoge prioriteit en is vannacht ook nauwelijks nodig.

Een opgefokte man die is geweigerd bij club Prime en zijn, zeg, negatieve energie op de politie richt, krijgt uiteindelijk een ‘verwijderingsbevel’ waarmee hij binnen twintig minuten van het plein moet zijn, maar wil niet vertrekken omdat zijn neef wél binnen is. Of zoiets. Hij druipt na een kwartier mokkend af.

Veel meer consternatie is er even voor vieren niet.

Nou ja, het aanhoudende gesis van de lachgastanks dus, maar ja, een verkoper is met stoffer en blik dan wel weer keurig in de weer om de gebruikte ballonnen op te vegen.

Zijn collega-verkoper heeft een heel eigen theorie over de afwezigheid van de ‘bijzondere opsporingsambtenaren’. “Die handhavers hebben bijna geen bevoegdheden en stralen geen gezag uit, dus zoeken ze manieren om zich laten gelden. Daardoor komt er juist gedoe dat er niet was. Lekker zo.”

Beeld Amaury Miller