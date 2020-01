Gevreesde New York Pizza in Ferdinand Bolstraat alweer dicht

Het pand aan de Ferdinand Bolstraat waar tot 2 januari New York Pizza zat gevestigd. Beeld Jaike Reitsema

De ramen van nummer 64 aan de Ferdinand Bolstraat zijn afgeplakt met bruin papier. Ook op de gevel is niets meer terug te zien van het bedrijf dat er tot 2 januari zat: New York Pizza.

Volgens een woordvoerder van de pizzaketen kwamen er te weinig klanten. “En daardoor genereerden we te weinig omzet.” Dat ligt volgens de woordvoerder aan een ander filiaal, aan de Eerste van der Helststraat, dat er ‘relatief dichtbij’ zit. “Daarmee parasiteerden we ook op hun omzet. Dubbel verlies dus, eigenlijk.”

Bijzonder is de keuze voor de sluiting wel: na voortdurend juridisch gesteggel met de gemeente besloot ook de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, dat een vestiging van de pizzaketen niet welkom is op nummer 53. New York Pizza is namelijk fastfood en geen restaurant, zoals in het bestemmingsplan is vastgesteld. Ook niet in aangepaste vorm, met tafeltjes.

New York Pizza opende een vestiging op een andere plek in de straat, op nummer 64. Ruim een jaar later is deze dus alweer dicht. “We hoopten dat de opening van het metrostation van de Noord/Zuidlijn extra klandizie zou opleveren,” zegt de woordvoerder. “Maar ook de jongen die jus d’orange verkoopt op de Albert Cuyp zegt geen extra glas te hebben verkocht.”

Het pand is verkocht ‘met een goede overnameprijs’. Volgens de woordvoerder komt er een Thais afhaalrestaurant voor in de plaats.