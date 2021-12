Gevonden tas met zware wapens na achtervolging op A2 gelinkt aan ‘wapenopslag’ in Slotervaart

Beeld Joris van Gennip

Agenten zagen die avond voor een huis in de Comeniusstraat een 26-jarige Amsterdammer een grote zwarte tas in een auto zetten, waarna twee auto’s met Belgische kentekens in de richting van de ringweg A10 reden. Eén auto verdween al snel uit zicht, de bestuurder van de tweede negeerde op de A2 een stopteken en reed hard weg. De achtervolging werd zo wild dat de agenten ook de tweede auto lieten gaan. Wel vonden ze aan de A2 ter hoogte van de afrit Vianen een sporttas die de vluchtende verdachten uit het raam hadden gegooid. De politie sloot de gehele snelweg enige tijd af vanwege het vermoeden dat in de tas explosieven zaten. Het bleken zware wapens.

Agenten zagen de 26-jarige Amsterdammer vervolgens weer in Utrecht, waar hij drie anderen ontmoette. Alle vier werden aangehouden. Een van de twee achtervolgde auto’s, de eerste die uit zicht raakte, bleek bij de

McDonald’s in Breukelen te staan, met twee mannen erin. Ook zij zijn gearresteerd, de auto is voor onderzoek in beslag genomen.

De woning in de Comeniusstraat waar de achtervolging was begonnen, bleek een stash (opslagplaats) waar de politie automatische vuurwapens vond, munitie, drugs en geld. Een vrouw van 18 werd er aangehouden.

Van de zeven aangehouden verdachten zitten er dinsdag nog vijf vast. Twee van de mannen die bij de ontmoeting in Utrecht waren, zijn vrijgelaten.