Gevonden poot niet van gestroopt damhert Westerpark

Het Westerpark Beeld Carly Wollaert

“Het blijkt om twee losse incidenten te gaan,” zegt een woordvoerder van de politie. Na onderzoek is gebleken dat het niet om hetzelfde hert gaat.

Oorzaak onduidelijk

De Amsterdamse Dierenambulance vond dinsdagmiddag een gestroopt damhert in het Westerpark. “Damherten leven in de duinen,” zei de directeur van de Dierenambulance Margje de Jong toen, “die lopen over het algemeen niet naar het Westerpark.” Het karkas ligt in een voor de politie gereserveerde koeling van de Dierenambulance. “De politie heeft ons verzocht het dier te bewaren,” legt directeur De Jong uit. “Zodat het eventueel nog onderzocht kan worden.”

Een dag later meldde de politie de vondst van een poot van een damhert in de Rapenburgerstraat. ‘Het wordt nog gekker!’, schreef de Dierenambulance op Twitter.

Het wordt nog gekker!

Na een tip vond #Politie op #Rapenburgerstraat #Amsterdam een poot van en hert. Tipgever vermoedde een link met het #damhert #Westerpark De poot werd door Politie bij ons gebracht, de zaak is in onderzoek. Info van Facebook Politie Basisteam Centrum-Amstel https://t.co/XMRyQOrV7P pic.twitter.com/6nhh8xFBwm — Dierenambulance 020 (@DierenAmsterdam) 3 november 2021

Hoe het gestroopte dier in het Westerpark en de poot in de Rapanburgerstraat terecht zijn gekomen, blijft vooralsnog onduidelijk.