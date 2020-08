Park Somerlust afgelopen zaterdag. In de loop van de avond werd er een zwemmer vermist. Beeld Evert Elzinga

Sinds zaterdag werd daar gezocht vanwege een persoon die vermist zou zijn geraakt. Een deel van het park werd afgezet.

De jongen is vermoedelijk verdronken tijdens het zwemmen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog, aldus een woordvoerder van de politie.