Gevonden: Joshua van de flessenpost

Lise (L) en Ita met de gevonden flessenpost van Joshua. Beeld Lars van den Brink

Tijdens het zwemmen in de Boerenwetering in Zuid, stuitten Ita en Lise woensdagavond ineens op een fles met een brief erin. ‘Ik heet Joshua,’ stond erin geschreven. ‘Ik ben negen jaar. Of wel tien of twintig wanneer jullie de fles vinden.’ Hij vraagt de vinder om op zijn flessenpost te reageren, zodat ze ‘vrienden kunnen worden’.

Ook had de afzender een blaadje toegevoegd met de tekst van Dingen waar ik zoveel van hou, de vertaling van de klassieker My Favorite Things uit de film The Sound of Music. ‘Je mag het oefenen als je zingen kan,’ schrijft hij.

Ita en Lise barstten van de vragen. Waar heeft hij de fles in het water gegooid? En wil hij hen ontmoeten? Na een oproep in Het Parool, heeft Joshua zich gemeld.

‘Ik vind het echt heel leuk dat de flessenpost gevonden is door Ita en Lise,’ schrijft Joshua in een mail aan Het Parool. ‘Ikzelf heb de flessenpost begin april bij het café Thuis aan de Amstel van een brug in het water gegooid. De flessenpost is blijkbaar een paar weken later bij een meneer aangemeerd. Hij stuurde mij nog een aardige brief en heeft de flessenpost weer in het water gegooid. De vraag is: waar?’

Ontmoeting

Joshua is met Ita en Lise in contact gebracht, zodat ze een ontmoeting kunnen plannen. Joshua heeft nog wel één vraag: of ze het liedje al hebben geoefend? “Nog niet,” vertelt de vader van Ita, “maar dat kan geregeld worden.”