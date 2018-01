Gevoelige kwestie opgelost: eerste keus voor college in Arena

Als aandeelhouder van de Arena heeft de gemeente recht op tien vaste plaatsen op de eretribune bij voetbalwedstrijden en evenementen in het stadion.



In 2012 is afgesproken een nieuwe regeling te maken, waarbij de toegangskaarten vooral worden gebruikt voor het onderhouden van externe relaties.



Binnen college

Daar is nu het volgende systeem voor bedacht: bij reguliere wedstrijden van Ajax bepaalt locoburgemeester Udo Kock welke wethouders de beschikking krijgen over de kaarten.



Bij belangrijke wedstrijden in de Nederlandse competitie en Europese toernooien, zoals de kraker van zondag tegen Feyenoord, worden de beschikbare kaarten binnen het college verdeeld.



De overgebleven kaarten gaan naar de gemeenteraad. Die krijgt ook eenmaal per jaar het volledige pakket van tien tickets.



Feitelijk eigendom

Kaarten voor evenementen, zoals concerten en dancefeesten, worden verdeeld onder belangstellenden uit het college en de gemeenteraad.



Het gebruik van de kaarten voor de Arena was vorig jaar nog onderwerp van gesprek tijdens een sessie voor de raadsleden met het Bureau Integriteit.



De uitkomst was dat de kaarten feitelijk eigendom zijn van de gemeente als aandeelhouder, en dat er dus geen sprake was van het fêteren van bestuurders.