Gevluchte Oekraïense hond krijgt gratis trimbeurt: ‘Een oppepper voor zowel hond als baasje’

In trimsalon Reino Canino worden hondjes ook lekker drooggeföhnd. Beeld Ivo van der Bent

Bij opvanglocatie de Oude Kleine Kapitein op Java-eiland vind je niet alleen menselijke vluchtelingen. Met de 106 opgevangen Oekraïners ontvluchtten tien honden, zes katten, een rat en een vogel het oorlogsgeweld met hun baasje. Veel Oekraïners nemen hun huisdieren mee, wat soms voor moeilijkheden zorgt bij het onderdak. Deze opvanglocatie van hulporganisatie De Regenboog Groep, vooral gericht op ouderen en kinderen, biedt daarom uitkomst.

Hondentrimsalon Reino Canino in Oost biedt de meegekomen honden kosteloos een grote beurt. “Het is het minste wat ik kan doen,” zegt eigenaresse Nuria Citroen (53). “Ik zag hoe iedereen de Oekraïners aan het helpen was en ik ben blij dat ik zo ook wat kan bijdragen. Voor zowel de hond als het baasje is een goede was- en trimbeurt altijd een oppepper.”

Speciale band

Karina Zhorniak (34) is samen met haar baby, haar shih tzu Motia en yorkshire terrier Rika sinds een maand in Nederland. Haar man is in Charkov gebleven, hij heeft zich aangemeld om te helpen met vechten. “Ik ben met onder de ene arm een baby en onder de andere arm een hond gevlucht. Het was geen makkelijke reis, maar ik moest weg. Mijn peetmoeder woont in hier, dus ik wist dat ik naar Amsterdam wilde.”

Drie werknemers van de salon zijn druk aan het werk, met voor hen elk een hond op een tafel. De haren vliegen in het rond. Motia’s haar wordt uit de ogen geknipt terwijl haar staart vrolijk heen en weer zwiept. Rika lijkt wat minder blij en heeft een tuigje aan terwijl de nagels worden gevijld. Zhorniak staat er glimlachend bij en assisteert door de hond vast te houden.

Volgens Zhorniak is de band tussen mensen en hun huisdieren speciaal, wat verklaart dat er in de haast van de vlucht zoveel dieren zijn meegenomen. “Een huisdier is echt onderdeel van je familie. Het is je beste vriend, tegen wie je aan kunt praten als je je slecht voelt. Dat is voor heel veel Oekraïners zo. Toen mijn hond pups kreeg waren ze binnen een week allemaal opgehaald door vrienden. Toen mijn kind werd geboren, voelde het alsof ik mijn tweede baby kreeg. De baby en de hond huilen zelfs tegelijk.”

Dankbaar

Ludmyla Lysenko (52) is met haar dochter en mopshond Bate (6) sinds anderhalve maand in Amsterdam. Bate is vrolijk aan het knorren en snuiven terwijl zijn korte vacht gewassen en gedroogd wordt. Zijn baasje is ook tevreden. “We worden zo goed geholpen in Nederland. We kregen gelijk onderdak en eten, en dan ook nog dit. Ik wil iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedanken. Wij Oekraïners zullen dit niet vergeten.” Ze pakt de mopshond op terwijl hij voor de zoveelste keer naar buiten probeert te stormen. Hij kwijlt en knort nog wat harder.

De meegenomen dieren kregen bij aankomst in Nederland ook gelijk kosteloos een vaccinatie, een Nederlands paspoort en een chip van de dierenambulance. Dagcoördinator van De Regenboog Groep Dieuwke Papma (25) is enorm blij met alle hulp die geboden wordt, maar heeft een kritische kanttekening. “Het is opvallend dat vluchtelingen uit eerdere recente crises moeilijk aan een slaapplek konden en kunnen komen, terwijl voor Oekraïners zelfs de huisdieren verzorgd worden. Het is natuurlijk mooi dat dit voor de Oekraïners geregeld wordt, maar we zouden graag zien dat dit geldt voor iedereen die oorlogsgeweld moet ontvluchten.”