‘Gevlucht’ quarantainekoppel in ziekenhuis voor verplichte isolatie

Beeld ANP

Het koppel zat op een vlucht uit Zuid-Afrika en testte bij aankomst op Schiphol positief op corona. Vanwege de oprukkende omikronvariant werden ze in een hotel in isolatie geplaatst met reizigers uit zuidelijk Afrika.

Het tweetal is volgens de woordvoerder van burgemeester Schuurmans niet in het ziekenhuis opgenomen vanwege ziekteverschijnselen. Hoelang het stel in het ziekenhuis moet blijven hangt af van de ontwikkeling van hun klachten. “Voor hen gelden dezelfde regels als voor de andere positief geteste reizigers,” aldus de woordvoerder.

Het echtpaar, een Spaanse man en een Portugese vrouw, vertrok zondag rond 18.00 uur uit het hotel, waarna de marechaussee werd ingeschakeld. Kort daarop werden zij in het vliegtuig ‘vrijwel geruisloos en zonder geweld’ aangehouden, aldus een woordvoerder van de marechaussee.

Het Openbaar Ministerie zal later bepalen of het echtpaar vervolgd wordt.

Beveiliging

Beveiligers en politie bewaken het hotel in de regio Kennemerland waar positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika in isolatie zitten. In het hotel zien particuliere beveiligers erop toe dat de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan houden, zegt een woordvoerster van Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland en burgemeester van Haarlemmermeer.

Buiten zorgen politie en marechaussee dat niemand het hotel binnenkomt die er niets te zoeken heeft. “De bewaking staat er niet voor niets,” antwoordt de woordvoerster op de vraag of ze al in actie moesten komen om positief geteste reizigers op hun kamer te houden. De reizigers wordt in eerste instantie gevraagd zich aan de regels voor de isolatie te houden, pas als ze dat niet doen, wordt een verplichting opgelegd.

Burgemeester Schuurmans heeft bewaking ingesteld in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en de GGD, die moet aangeven dat er een gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

Isolatie

Hoeveel van de besmette reizigers uit Zuid-Afrika nog in het hotel zitten, kon de Veiligheidsregio niet zeggen, maar demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei zondagmiddag dat ‘een flink deel’ van de besmette passagiers nog in het hotel verblijft. De bewaking blijft er ook, zolang gasten in isolatie zitten in het hotel, zegt de Veiligheidsregio. Iemand kan alleen naar huis om daar verder in isolatie te blijven als er sprake is van ‘beschermd vervoer’.

In totaal zijn 624 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden door de GGD getest op corona, van wie 61 positief. Bij 13 personen is tot nu toe de omikronvariant van het coronavirus aangetroffen, maar het onderzoek naar alle positief geteste personen is nog niet afgerond.