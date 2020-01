Gevallen circusartieste kan benen weer bewegen

Kristina Vorobeva. Beeld Privéfoto

Dat laat het kantoor van circusproducent Henk van der Meijden weten. “Vorobeva kan nog niet lopen, maar gelukkig wel haar benen weer bewegen,” aldus een medewerker van Van der Meijden. “Het ziet er al een stuk beter uit, maar ze is er natuurlijk nog niet.”

De van oorsprong Oezbeekse Kristina Vorobeva en haar collega Rustem Osmanov treden op onder de naam Sky Angels. Ze vielen op 3 januari zo’n tien meter naar beneden tijdens een opvoering. Oorzaak van de val bleek een afgebroken tand van Osmanov, waardoor hij geen grip meer had op het bitje waar hij de schommel van Vorobeva mee vasthield.

Vooral Vorobeva maakte een flinke smak. De trapezeartieste moest direct twee keer worden geopereerd aan haar nek en ruggengraat, waarbij een wervelschijf werd verwijderd en een titanium plaat is geplaatst. Na de operaties voelde ze haar benen nog steeds niet, zo liet ze een paar dagen na het ongeluk op Facebook weten. Osmanov kwam ervan af met een hersenschudding en raakte in shock, maar is inmiddels hersteld.

Volgens Van der Meijden zelf moet Vorobeva donderdag nog een operatie ondergaan, zo verklaart de circusproducent tegen persbureau ANP. Hij denkt dat de circusartieste mogelijk volgende week het ziekenhuis mag verlaten. “Daarna volgt een revalidatie.” Of ze haar werk weer zal kunnen oppakken, is volgens Van der Meijden nog onduidelijk. “Dat wil ze wel heel graag.”

De Sky Angels werken zonder vangnet. Hun act bestaat uit acrobatische toeren al zwevend aan riemen, die ze soms met hun handen, maar soms ook alleen met hun tanden vasthouden.