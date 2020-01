Gevallen circusartiest Carré maakt zich op voor ‘beslissende’ operatie

Kristina Vorobeva met haar man (en collega) en haar moeder in het AMC in Amsterdam. Beeld Privéfoto

Vorobeva kwam 3 januari ernstig ten val nadat een tand van haar partner was afgebroken, waardoor ze van tien meter hoog uit de trapeze viel voor een uitverkocht Carré.

De 31-jarige Vorobeva schrijft op haar Facebookpagina dat de operatie van vandaag ‘beslissend zal zijn voor mijn verdere toekomst’. Deze week maakte circusproducent Henk van der Meijden bekend dat ze inmiddels wel weer gevoel heeft in haar benen, maar dat ze nog niet kan lopen.

Hij denkt dat de circusartieste mogelijk volgende week het ziekenhuis mag verlaten. “Daarna volgt een revalidatie.” Of ze haar werk weer zal kunnen oppakken, is volgens Van der Meijden nog onduidelijk. “Dat wil ze wel heel graag.”



Vorobeva is dankbaar voor alle hulp en zorg die ze krijgt. Ook heeft ze vertrouwen in de operatie. ‘De beste chirurgen van het land gaan mij opereren’, schrijft ze. Inmiddels is ook haar familie, onder wie haar moeder, in Nederland om haar te steunen. Ze zegt veel lieve kaarten en berichten te krijgen in het ziekenhuis, die haar goed doen.



Sinds de onfortuinlijke val op 3 januari is de trapeze-artieste al twee keer eerder geopereerd aan haar nek en ruggengraat. Hierbij is een wervelschijf verwijderd en is er een titanium plaat geplaatst.

Afgebroken tand

Bij de val was ook haar man en collega Rustem Ozmanov (32) betrokken. Hij hield met zijn tanden een onderdeel van de trapeze vast waar zijn vrouw aan hing. Door een afgebroken tand raakte zijn bitje los, waardoor Vorobeva van tien meter hoog naar beneden viel. Ozmanov viel bovenop haar, maar kwam er vanaf met een hersenschudding. Hij was na de val enige tijd in shock.

De Sky Angels werken zonder vangnet. Hun act bestaat uit acrobatische toeren al zwevend aan riemen, die ze soms met hun tanden en soms met hun handen vasthouden. Na de val is de voorstelling van het Wereld Kerstcircus in Carré afgelast. Verdere voorstellingen zijn, zonder de Sky Angels, wel doorgegaan.