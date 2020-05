Gevallen acrobate Wereldkerstcircus verlaat revalidatiecentrum

Kristina Vorobeva, samen met haar man Rustem Osmanov tijdens een acrobatenact. Beeld EPA

Dat meldt theater- en circusproducent Monica Strotmann woensdag op Twitter.

“Na ruim vier maanden zwaaien we dit powerkoppel uit, dat zo onfortuinlijk ten val kwam tijdens het Wereldkerstcircus in Carré,” schrijft ze bij een foto van Vorobeva en haar man Rustem Osmanov voor de ingang van de kliniek. “Dat zij ons nu op eigen benen verlaat is een ongelooflijk cadeau.” Ook het Koninklijk Theater Carré is ‘zeer verheugd’ met het ontslag van de acrobate.

Afgebroken tand

Vorobeva en Osmanov zweven in hun circusact zonder vangnet aan riemen, die ze soms met hun handen, maar soms ook alleen met hun tanden vasthouden. Vorobeva viel samen met Osmanov naar beneden tijdens een show in Carré op 3 januari. De twee, die als de zogeheten Sky Angels een trapeze-act uitvoerden, maakten een val van zo’n 10 meter. Oorzaak bleek een afgebroken tand van Osmanov, waardoor hij geen grip meer had op het bitje waarmee hij de schommel van Vorobeva vasthield.

Osmanov liep een hersenschudding op en was in shock, maar had geen botbreuken of inwendige bloedingen. Hij is inmiddels helemaal hersteld. Vorobeva was er slechter aan toe. De artiest moest twee keer worden geopereerd aan haar nek en ruggengraat, waarbij een wervelschijf werd verwijderd en een titanium plaat werd geplaatst.