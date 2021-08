Gevaarlijke tijgermug rukt op naar Amstelveen

De mug werd ook gesignaleerd in Assen, Lelystad, Moerdijk en Sittard. Daarnaast is er in Haarlemmermeer (Schiphol) een aantal gelekoortsmuggen aangetroffen, meldt de stichting platform Stop invasieve exoten, die de muggencijfers bijhoudt. De stichting baseert zich op gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De tijgermug en de gelekoortsmug zijn dieren die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. Ze kunnen virusziekten zoals dengue (knokkelkoorts), zika, chikungunya, gele koorts, westnijlvirus en verschillende vormen van hersenontsteking verspreiden. De beestjes komen waarschijnlijk mee met geïmporteerde autobanden en bamboeplantjes.

Toezichthouder NVWA vermeldt op de website alleen waar en wanneer de exotische muggen gevonden zijn. Hoeveel muggen er per vondst zijn gedaan staat niet op de site.

Onderzoekers van One Health Pact vroegen vorige maand al om muggen niet te hard dood te slaan en een foto te uploaden in de Mosquito Alert-app. Op deze manier hopen ze verspreiding van (exotische) muggen beter in de gaten kunnen houden.

In 2018 werd de Aziatische tijgermug ook al gevonden in Amstelveen en Haarlemmermeer. De exotische insectensoorten zijn in opmars door klimatologische veranderingen.