Gevaarlijke mankementen nieuwe 3D-brug: ‘Het uiteinde is een aanfluiting’

Beeld Jakob van Vliet

Gaat de stoep aan de ene kant van de brug op de Wallen, die onlangs feestelijk werd geopend door koningin Máxima, bijna vloeiend over in de 3D-geprinte brug, aan de overkant is het een ander verhaal. Hier brengen ongelijke treden je van de brug naar de straat en in de stoep zit een flinke uitsparing in de rand voor een put. Een gele streep moet waarschuwen voor de poten­tiële halsbrekers, net als een bord dat attendeert op de traptreden. Maar dat ligt op de grond. ‘Aanfluiting,’ schreef iemand erop.

In de buurt gaat het verhaal dat iemand op de eerste dag dat de brug er lag van de treden is gevallen, tegen het bord aan. Of dit echt is gebeurd? Ze weten het niet zeker, maar het zou kunnen. De situatie aan dit uiteinde van de brug is onveilig, zeggen bewoners en ondernemers. Met name is dat zo voor de ouderen uit een van de nabijgelegen panden.

“Ze hebben bij het afstappen bijvoorbeeld niets om zich aan vast te houden,” zegt Khadija Abdul Jaleel van het naastgelegen Pure Lust Erotic Boutique. Het komt volgens haar dan ook regelmatig voor dat iemand uit de buurt moet komen helpen. “Dat doet iedereen die het ziet gebeuren, maar ’s ochtends is hier nog niemand.”

Geel slecht zichtbaar

De brug is nu niet alleen rollator- en rolstoel­onvriendelijk, ook ’s avonds kan het afstapje voor problemen zorgen, als het waarschuwingsgeel op de stoep door de drukte slechter zichtbaar wordt. “Toeristen lopen er dronken rond,” zegt Fabiana Jonkers die er haar atelier heeft. “Tel maar uit wat er dan gebeurt.”

Nog maar drie weken geleden werd de 6000 kilo zware brug, wereldwijd de eerste metalen brug gemaakt door een 3D-printer, geopend. Hij lag al bijna drie jaar klaar op de NDSM-werf, maar door een onbetrouwbare kademuur moest de plaatsing wachten. De plaatsvervangende, tijdelijke noodbrug werd vorig jaar al weggehaald.

“We hebben heel lang gewacht op een brug,” zegt buurman Sunny Lee. Vooral voor oudere bewoners in de buurt een belangrijke toevoeging, omdat het bijvoorbeeld de route naar de supermarkt aanzienlijk verkort. “De brug is marketingtechnisch een leuk idee, maar de uitvoering is bedenkelijk. Het is nu gewoon gevaarlijk.” Die brug heeft verschrikkelijk veel geld gekost, zegt hij. “En dan kun je hem niet eens passend maken.”

Soepeler overgang in de maak

De brug en straatkant helemaal gelijk trekken gaat door de smallere straat aan een kant niet lukken, zegt Gijs van der Velden van MX3D. Het bedrijf dat de brug maakte, zag het zelf ook liever anders. “Alle vorige bruggen die hier lagen, hadden ook trapjes. Je kunt er niet omheen, omdat het andere verkeer er anders last van krijgt.”

Wel was al vanaf het begin het plan om een kleine ramp te plaatsen, zodat de brug ook voor iemand in een rolstoel gebruiksvriendelijk is. “Maar dit duurt helaas langer dan gepland.”

Het ontwerp voor een soepeler overgang naar de straat is in de maak, zegt een woordvoerder van het stadsdeel. Maar het kan nog een tot twee maanden duren voordat het af is, onder andere door de bouwvak. “In de tussentijd is geprobeerd om de situatie met borden en gele verf duidelijk te maken, in de hoop dat dit voldoende was.”

Gekeken wordt nu of voor de komende weken meer nodig en mogelijk is. En het waarschuwingsbord op de stoep? “Dat zetten we ook weer rechtop.”­