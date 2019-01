Gevaarlijke gladheid op IJburg door kapotte strooiwagen

De Nesciobrug die de Watergraafsmeer en Diemen met IJburg verbindt via de Diemerzeedijk werd meermaals genoemd als gevaarlijke plek. Zo zagen ooggetuigen meerdere mensen onderuit gaan, waaronder ook een ouder die met twee kleine kinderen op de fiets zat. Op die brug is inmiddels ook gestrooid, meldt een woordvoerder van de gemeente.



De strooiwagens begonnen in Amsterdam maandagnacht om 02.00 uur te rijden, maar als snel stond de wagen in IJburg langs de kant met pech. Hij kon pas om 06.00 uur verder rijden, waardoor het hele gebied nog niet ijsvrij was toen mensen naar hun werk of school fietsten.



Op andere plekken in de stad kan het ook plaatstelijk heel glad zijn. KNMI heeft dinsdagochtend code geel afgekondigd.