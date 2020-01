Gevaarlijk bankje Korte Prinsengracht wordt verplaatst

Het bewuste bankje aan de Korte Prinsengracht. Beeld Jakob van Vliet

In het afgelopen jaar rukte de brandweer drie keer uit nadat een persoon in de Korte Prinsengracht terecht kwam. Twee van de drenkelingen zijn overleden.

De gemeente was op de hoogte van de voorvallen en stelde een onderzoek in om te kijken of de bank inderdaad de boosdoener was.

Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het bankje wordt naar achteren verplaatst en er wordt een beugel bevestigd. “De opdracht is inmiddels uitgezet en zal binnen enkele weken worden gerealiseerd.”