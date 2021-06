Gevaar van dode hoek? ‘Stempel’ op straat moet fietser waarschuwen

Onder meer op het Hugo de Grootplein worden fietsers gewaarschuwd. Beeld Edwin van Eis

Bij dit ongeval in september, waarbij een 31-jarige fietser terechtkwam onder een vrachtwagen die afsloeg naar de Willem de Zwijgerlaan, bleek de chauffeur slecht te kunnen zien wat zich rechts voor zijn wagen afspeelde.

Om fietsers tijdens het fietsen alert maken op plekken waar mogelijk een dodehoeksituatie kan ontstaan voert de gemeente een test uit door met verf een markering, een ‘stempel’, op het fietspad aan te brengen, zegt een woordvoerder. “Deze markering wordt altijd gecombineerd met een bord voor gemotoriseerd verkeer of een knipperende lichtbak om ook de bestuurder die afslaat te attenderen op doorrijdend fietsverkeer.”

Wibautstraat en Hugo de Grootplein

Opvallend is dat veel dodehoeklocaties op de Wibautstraat liggen: vier stuks, op de kruisingen met de Eerste Oosterparkstraat, de Ruyschstraat, het President Steynplantsoen en op het Rhijnspoorplein. Ook worden er twee geplaatst op het Hugo de Grootplein, waar veel vrachtverkeer afslaat richting Ring A10 en de Markthallen.

Volgens verkeerswethouder Egbert de Vries wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit soort ongevallen te voorkomen. “Er is een onderzoeksgroep samengesteld van specialisten uit verschillende disciplines. Alle mogelijkheden op het gebied van communicatie, aanpassing van de infrastructuur en instelling van de verkeerslichten worden nog eens tegen het licht gehouden.”

‘Veel geïnvesteerd’

Om meer inzicht te krijgen in hoe de fietser deze aanduiding gaat ervaren, zijn fietsers voordat de markering er ligt bevraagd en gebeurt dat later nog eens. Wanneer het een positief effect heeft, wil De Vries deze maatregel op meerdere plekken in de stad realiseren.

“De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in maatregelen om het zicht vanuit de vrachtwagen te verbeteren. Met opstelstroken voor fietsers bij verkeerslichten hebben chauffeurs beter zicht op de situatie en is er meer ruimte voor de links afslaande fietsers. Ook plaatsen we verkeersborden om de vrachtwagenbestuurders te attenderen op hun dode hoek.”

Er zullen meer maatregelen volgen om dodehoekongevallen tegen te gaan. Zo worden de meest urgente kruisingen in beeld gebracht en wordt bijvoorbeeld onderzocht of op drukke kruispunten het zicht voor het autoverkeer open genoeg is. Het komt regelmatig voor dat obstakels zoals vuilnisballen of auto’s het zicht belemmeren.