Gevaar buiten de poorten: verkrachtingszaak uit 1792

Warneke stuurt snel een jongen naar de Leidsepoort om een fourgon, een koets, te regelen die moet wachten voor de herberg buiten de Weteringpoort. Bij die herberg zou Maria aan de chauffeur, de stalmeester Gerritsze, nog gevraagd hebben of hij geen zin had om mee te rijden - waarop de laatste getuige had 'gezien dat Warneke zeer ontsteld was'.



De stalknecht die is meegekomen met de stalmeester springt op het bankje van de fourgon en krijgt opdracht om 'de cingels uit te rijden de Weesperpoort uijt den Amstel langs de Weesperzijde langs naar Abcou' ... en verder naar Utrecht.



De jongen krijgt een grote fooi in het vooruitzicht als hij zo hard mogelijk rijdt en niet stopt onderweg. De kap van de koets gaat dicht.



Bang

Het meisje vraagt verwonderd of ze niet terug naar haar ouders kunnen rijden, maar Warneke sust: ze kunnen nu niet meer terug want de poort is al dicht. Maar geen nood, hij heeft alles geregeld en zal een brief sturen naar haar ouders. De knecht hoort het meisje zacht zeggen dat ze bang is een ongeluk te krijgen en met het rijtuig te water te raken, omdat hij zo hard rijdt in het donker.