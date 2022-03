Getuigen van gijzeling in Apple Store komen samen voor nazorg: ‘Ik heb nachtmerries en ben heel alert’

‘Ik zag allemaal politie het plein op rennen,’ blikt een buurtbewoner terug. Beeld Joris van Gennip

Wanneer stuur je je ouders een bericht om te vertellen dat er tegenover je iemand gegijzeld wordt? Hoe weet je of het echt zo erg is dat je afscheid moet nemen? Is het te dramatisch om te appen? Het zijn allemaal vragen die door het hoofd van Josephine Scholte (18) gingen, toen ze vorige week op dinsdagavond ‘even’ ging borrelen bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA), waar haar zus werkt – en zijzelf sinds deze week ook.

“Rond half 6, toen bekend werd dat er een man met geweren in de Apple Store was, werd ik heel angstig en trillerig. Ik wist niet wat er gebeurde. Vriendinnen stuurden mij video’s door, zij wisten beter wat er gebeurde dan ikzelf.” Pas toen Scholte samen met de andere bezoekers naar achteren mocht en de gordijnen werden gesloten werd ze rustig, vertelt ze woensdagavond op de trap voor het Hard Rock Hotel Amsterdam American.

Ze schrikt als een skateboarder op het Leidseplein na een trick hard op de grond neerkomt. Het is een van de klachten die ze heeft overgehouden aan de gijzeling. Ze is samen met haar zus naar de bijeenkomst gegaan om te horen hoe anderen de gijzeling hebben meegemaakt en omdat ze best veel klachten heeft. “Ik ben heel schrikachtig, als ik harde geluiden hoor ben ik meteen bang en ik ben superalert. Dat kost veel energie, merk ik. En ik slaap slecht door nachtmerries. Het begint met een normale droom en dan verandert het in een nachtmerrie waarin iemand me grijpt.”

Filmscène

Er zijn zo’n twintig mensen afgekomen op de avond, die is georganiseerd voor buurtbewoners, ondernemers en winkel- en horecamedewerkers die behoefte hebben aan een gesprek of gewoon even samen willen zijn met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Buurtbewoner Pascal van den Noord (71) is er niet voor zichzelf. “Ik woon al veertig jaar op het Leidseplein. Je kan wel stellen dat ik al heel veel heb meegemaakt. De gijzeling voelde voor mij als een filmscène, een hele lange scène. Ik zag allemaal politie het plein op rennen. Dat heb ik gefilmd en ik ben blijven kijken. Zelf heb ik nergens last van, maar ik ben hier voor anderen. Misschien kan ik anderen helpen met een luisterend oor of door mijn verhaal te vertellen.”

Videobeelden kijken

Achterin, op de begane grond van het hotel, is een zaal gereserveerd waar de getuigen en buurtbewoners om 19.30 uur worden ontvangen door slachtofferhulp, politie en medewerkers van de gemeente. De bijeenkomst is achter gesloten deuren en duurt officieel tot 21.00 uur, maar een deel van de bezoekers blijft plakken om rustig na te praten.

Voor sommigen was de nazorgbijeenkomst heftig, te heftig om erover te vertellen, voor anderen was het leerzaam. Een man die in de buurt woont krijgt te horen dat het kan helpen bij de verwerking om de beelden van de gijzeling te bekijken. Daar heeft hij geen behoefte aan. “Maar het is goed dat ze het aanbieden. Iedereen heeft het anders meegemaakt. Sommigen missen delen van de avond, dan kan een video misschien helpen.”

Scholte is blij dat ze naar de bijeenkomst is gegaan. “De politie ging uitgebreid vertellen wat zij doen en sommige mensen delen hun verhaal. Het is fijn om te horen hoe anderen het hebben ervaren, en dat mijn gevoelens en klachten niet raar, overdreven of dramatisch zijn. Slachtofferhulp zei dat het normaal is dat je vier tot zes weken bezig bent met de verwerking van zo’n gebeurtenis. Als de klachten langer blijven, wordt hulp zoeken aangeraden.”