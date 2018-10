Getuigen overval WestCord Fashion Hotel gezocht

Dat maakte de politie dinsdag bekend in een uitzending van Opsporing Verzocht.



Rond 23.00 uur stopten twee mannen op een motorscooter voor het hotel. De bijrijder stapte af en rende de lobby in. De bestuurder bleef buiten op hem wachten.



De medewerkers van het hotel waren net bezig met de geldoverdracht. Nadat de overvaller binnenstormde en geld eiste, gaven ze hem contant geld mee in een rood geldkistje.



De twee mannen gingen er na de overval direct vandoor. Vermoedelijk op een zilvergrijze Honda motorscooter.



In de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie bewakingsbeelden laten zien waarop de verdachten zichtbaar waren. De overvaller is een lichtgetinte man met buitenlands accent.



Hij droeg een jas met capuchon van The North Face en een donkerblauwe spijkerbroek. Het personeel schatte hem ongeveer twintig jaar oud.



De verdachte had ook een schoudertas met een print bij zich en droeg grijze werkhandschoenen van het merk Oxxa.