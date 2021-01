Getuigen in zaak Bas van Wijk willen anoniem blijven

Bloemen op de plek waar Bas van Wijk werd doodgeschoten. Beeld ANP

“We leven in tijden dat geweld hoogtij viert,” betoogde advocaat Richard Korver vrijdag tijdens een tussentijdse zitting. Hij staat twee aangevers bij. “Er gaat een zeer concrete dreiging uit van deze verdachte. Die komt uit het niets op een feestje en schiet op brute wijze iemand dood. Dat is zeer bedreigend voor mijn cliënten."

“Mijn cliënt is er met name bevreesd voor om met zijn naam op sociale media terecht te komen na publicaties in de pers als zijn naam genoemd wordt tijdens de zitting,” stelde advocaat Daniël Fontein. Daarnaast vrezen de raadslieden dat dossiers met namen mogelijk uit zouden kunnen lekken.

De getuigen moeten nog gehoord worden bij de rechter commissaris over de gebeurtenissen op 8 augustus. Die dag werd de 24-jarige Bas van Wijk doodgeschoten in park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen twee groepen jongeren. Die ruzie escaleerde toen Samir El Y. een wapen trok en dat tegen het been van een van de vrienden van Van Wijk drukte. Hierna schoot El Y. in de grond.

Imitatie-Rolex

Daarop veranderde de ruzie in een beroving. ‘Waar is die gozer met dat horloge?’ en ‘Rolex, Rolex’, schreeuwde El Y. vervolgens. Hij had het vermoedelijk voorzien op een imitatie-Rolex die een van de vrienden van Van Wijk droeg. Toen Bas van Wijk vervolgens tussenbeide sprong, werd hij doodgeschoten.

De zaak veroorzaakte grote beroering. Zo werd er in Badhoevedorp een stille tocht gehouden en demonstreerden tientallen mensen op het Museumplein onder het motto: ‘Gerechtigheid voor Bas.’

Het Openbaar Ministerie verdenkt Samir El Y. van moord, afpersing, het bedreigen van een aantal andere personen en verboden wapenbezit. Daarnaast wordt hij er van verdacht meerdere malen wapens voorhanden te hebben gehad en die verhandeld te hebben. Er wordt van hem een psychisch rapport gemaakt, dat in februari klaar moet zijn.

Geen gevaar

Veerle Hammerstein, de advocaat van Samir el Y., betoogde dat er bij haar cliënt geen gevaar vormt voor de getuigen. Volgens de officier van justitie is er in de zaak geen sprake van dreiging of bedreigde getuigen. Vanwege het ontbreken van dergelijke omstandigheden besloot de rechtbank dat de namen van de getuigen in het dossier en tijdens de verhoren bij de rechter commissaris genoemd worden. “Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak gaan we onze uiterste best doen om geen namen te noemen.”