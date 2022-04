Getuige van beschieting woning in Zuidoost: ‘Een jongeman, heel boos, heel boos’

Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg rond 23.30 uur een melding binnen over een mogelijke beschieting. Ter plaatse vond de politie een aantal kogelhulzen voor een woning. In het raam aan de voorkant van het huis waren twee kogelinslagen te zien.

Die kogelgaten zijn de volgende dag met tape afgedekt, eentje in het midden van het raam en een andere aan de rand. Het pand is aan de buitenkant onherkenbaar als opvangplek.

“Ik heb alles gezien,” zegt een overbuurman, “maar ik mag van de politie niets zeggen. Het was een jonge man, heel boos, heel boos. Hij schoot drie keer.” Daar wil hij het liever bij laten. “Ik ben voor niemand bang, alleen voor Allah, maar ik mag niks zeggen.”

‘Normaal meer politie’

Een andere buurvrouw heeft niks gezien. “Wel gehoord. Ik lag in bed. Ik dacht eerst: vuurwerk. Je kunt hier in april ook vuurwerk horen.”

Een jongeman die voorbij loopt heeft alleen de forensische dienst aan het werk gezien. “Het was wel opvallend dat er maar twee, drie mensen van de politie waren, en maar een busje. Normaal is er altijd veel meer politie.”

Er is niemand gewond geraakt bij de beschieting. Of en hoeveel mensen er aanwezig waren in de woning, kon de politie niet zeggen. De politie heeft na het incident verschillende getuigen in de buurt gesproken. Een verdachte werd niet aangetroffen.