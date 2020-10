Getuige Fred Teeven beantwoordt Holleeders vragen keurig, maar zegt niet al te veel

Een beveiligde auto arriveert bij de extra beveiligde zaal van de rechtbank op Schiphol. Beeld ANP

Misschien aanklager Koos Plooij, mogelijk Willem Holleeder zelf. Verder zal donderdag in de zwaarbeveiligde rechtszaal van Schiphol niemand aanwezig zijn geweest met meer kennis van ‘de Hollandse Netwerken’ uit het criminele milieu dan Fred Teeven.

Voorop in de strijd tegen Hollandse Netwerken

De man die als officier van justitie zo lang voorop ging in de strijd tegen zware criminelen zoals Holleeder, en later staatssecretaris was van Veiligheid en Justitie, trad nu aan als getuige in Holleeders hoger beroep tegen zijn levenslange celstraf voor het geven van moordopdrachten.

Vooral advocaat Sander Janssen had een lange lijst vragen, want Teeven was als aanklager én als leider van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) van de recherche bij uitstek op de hoogte van de verhoudingen in de Amsterdamse onderwereld toen daarin de vijf moordopdrachten werden uitgevaardigd waarvan Holleeder wordt verdacht – waardoor zes slachtoffers vielen.

‘Anderen gaven moordopdrachten’

Holleeder en Janssen willen het gerechtshof er van overtuigen dat andere zware criminelen dan Holleeder die opdrachten moeten hebben gegeven, dus als Teeven wat kon vertellen dat in hun straatje past, zou dat zeer welkom zijn.

Dat deed Teeven niet.

Hij gaf keurig en beleefd antwoord, maar zei details niet te kunnen noemen, temeer omdat gebeurtenissen en onderzoeken waarover hij werd bevraagd 15 jaar dan wel 25 jaar geleden waren. Soms beriep hij op zijn geheimhoudingsplicht als gewezen leider van de geheime dienst die de CIE was, en waarvan de bronnen strikt afgeschermd moeten blijven.

Speedboten

Zijn kennis over Holleeder en zijn criminele vrienden gaat terug tot de jaren zeventig waarin ze volgens de recherche overvallen pleegden waarbij ze snelle speedboten gebruikten, hetgeen nooit is bewezen, maar na doorvragen over het door de groep in raambordelen en een Spaanse villa belegde geld liepen de antwoorden weg.

Teeven beantwoordde vragen over leider van de ‘Joegomaffia’ Sreten ‘Jotsa’ Jocic – vanwege zijn krullen ook wel als ‘de poedel’ aangeduid –, over Amsteramse onderwereldkopstukken zoals Sam Klepper en John Mieremet, Stanley Hillis, Johan Verhoek en Dino Soerel, maar een stevige onderbouwing voor Holleeders theorie dat zíj wellicht lieten moorden in plaats van hemzelf, gaf Teeven nergens.

Losse sfeer

De sfeer werd geregeld losjes, zoals Holleeder én Teeven die graag hebben.

Kende Fred Teeven ‘Rooie’ Bob B., een contact van de in 2005 vermoorde Kees Houtman? “Nee, ik ken wél Rooie Ron (sleutelspeler in de IRT-affaire die bijdroeg aan zijn aftreden als staatssecretaris in 2015),” grapte Teeven.

Een getuige loog ooit dat Teeven en Holleeder een ontmoeting hadden in een café in Zandvoort, zei de getuige. Holleeder: “Ik heb het ook ontkend hoor!” Eindelijk waren ze het eens, na al die jaren.

Op zijn gezicht geslagen

Teeven vertelde dat hij ooit één keer, per ongeluk, in dezelfde ruimte was als Holleeder. “Dat was toevallig, in een café aan de Willemsparkweg in Amsterdam-Zuid, ik was daar privé.”

Holleeder: “Ik heb u ook gezien hardlopend op het Leidseplein!”

Teeven: “Daar heb ik u niet gezien, maar wel in dat café aan de Willemsparkweg. Volgens mij is de heer Holleeder daar nog eens op zijn gezicht geslagen.”

Holleeder imiteert Teeven

Holleeder: “De Joffers dus?!” (Ex-topvechter en crimineel Dick Vrij brak daar zijn kaak.)

Teeven: “Nee, dat café aan de Willemsparkweg.”

Holleeder imiteerde Teeven, die hetzelfde antwoord gaf op vele vragen: “Weet ik allemaal niet meer hoor, het is alweer 15 jaar geleden!”

Teeven: “Dit is zelfs 25 jaar geleden.”

Zo werd het een onderhoudende bijenkomst, maar geen waarover veel terug te lezen zal zijn in het arrest dat het hof ooit zal moeten schrijven.