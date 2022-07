Getuige ‘5089’ sprak al sinds najaar over band plegers moord Peter R. de Vries en groep-Taghi

De bloemenzee voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam nadat hij was overleden. Beeld ANP / Robin Utrecht

Dat bleek woensdag op een inleidende zitting in de zaak over poging tot doodslag op een Pool in Zeewolde, in oktober 2021, waarin Krystian M. (27) een van de verdachten is. Krystian M. is maandag in zijn cel aangehouden voor het op afstand aanjagen van de moord op De Vries via ijzingwekkend berichtenverkeer met vermoed schutter Delano G. (22) en chauffeur en vermoed voorbereider van de moord Kamil E. (36), tegen wie justitie onlangs levenslang heeft geëist.

Op de zitting werd verwezen naar de eerste drie verklaringen van getuige 5089, op 2, 17 en 18 november. Daarin wijst hij volgens een advocaat verdachten aan (uit de veronderstelde criminele organisatie van Ridouan Taghi), vertelt hij over betrokkenen die hij kent, hoe hij die kent en wat volgens hem hun onderlinge band is.

Volgens ingewijden wijst de getuige in de richting van Ridouan Taghi als opdrachtgever voor de moord op De Vries, vertrouwensman van kroongetuige Nabil B. tegen de groepering van Taghi cum suis.

Uitstel van de inhoudelijke behandeling

De getuige verklaart ook over de rollen die Krystian M. en zijn medeverdachten volgens hem speelden bij de aanslag met een automatisch wapen op 5 oktober 2021 op de Pool in Zeewolde. Die verklaringen lijken in lijn met de bevindingen van de politie in dat onderzoek.

De inhoudelijke behandeling van die zaak staat gepland voor 20 en 23 september, maar advocaat Ronald van der Horst van Krystian M. wil uitstel van de inhoudelijke behandeling van dat proces om de dinsdag ingebrachte verklaringen van getuige 5089 te kunnen bestuderen en daar nieuwe onderzoekswensen op te baseren.

Het Openbaar Ministerie wil door met de zaak, omdat de verklaringen van de nieuwe getuige over de Zeewoldense zaak ‘redelijk overzichtelijk zijn’ en ‘in zijn algemeenheid gaan over de criminele organisatie’ (van Taghi). De verklaringen lijken vooral van belang in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries. De rechtbank in Lelystad beslist donderdag hoe de Zeewoldense zaak verder moet.

De Amsterdamse rechtbank moet nog beslissen of de op 30 juli gesloten zaak Iraklia tegen de vermoede uitvoerders van de moord op De Vries moet worden heropend, en of de vonnissen zoals gepland kunnen worden uitgesproken op 14 juli.

Het Openbaar Ministerie doet geen mededelingen over de precieze status van getuige 5089 en de mate waarin hij bescherming geniet.

