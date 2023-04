Getir en Gorillas gaan bezorgers delen: eerste stap van integratie

Gorillas en Getir zijn actief in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Beeld ANP / Ramon van Flymen

‘Zowel het merk Getir als het merk Gorillas en hun apps zullen naast elkaar blijven bestaan en functioneren,’ schrijft Getir, dat zijn branchegenoot volgens de Financial Times in december voor 1,2 miljard dollar overnam. Het officiële bedrag is nooit bekendgemaakt.

‘De integratie van beide organisaties leidt tot het grootste en efficiëntste winkelnetwerk voor snelle boodschappenbezorging. Daarnaast zorgt dit netwerk ervoor dat het productaanbod en de servicekwaliteit voor onze klanten aanzienlijk zullen vergroten,’ zegt Turancan Salur, Regional General Manager van Getir, in een persbericht.

Beide flitsbezorgers zijn actief in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland. In die landen zullen beide bedrijven nu de eerste stappen zetten om te integreren. De verwachting van Getir is dat dit proces over enkele maanden is afgerond. Het Turkse Getir is daarnaast in nog een rits landen actief.

Fuseren

Op termijn zullen waarschijnlijk ook darkstores van beide bedrijven gaan fuseren in Amsterdam. Daardoor zullen enkele vestigingen verdwijnen. Sommige darkstores van de bedrijven zitten op dermate korte afstand van elkaar dat het onlogisch zou zijn om beide vestigingen open te houden.

Toch is het maar de vraag of er nog toekomst is voor flitsbezorging in Amsterdam. Het Amsterdamse stadsbestuur wil een speciaal bestemmingsplan voor de sector van kracht laten worden. Daardoor zijn de distributiecentra van de bedrijven straks alleen nog toegestaan op industrieterreinen, en bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden – als de gemeenteraad akkoord gaat.

Florian Brunsting, algemeen directeur van Getir in Nederland, vertelde vorige week in Het Parool dat de toekomst van het bedrijf daardoor in gevaar komt in Amsterdam. “Als wij moeten gaan bezorgen vanaf de rand van de stad, zitten we te ver van onze klanten, kunnen we minder bestellingen per uur bezorgen en komt het bedrijfsmodel onder druk te staan,” zei hij. Ook vindt hij het oneerlijk dat Getir ‘anders behandeld wordt dan vergelijkbare concepten’ als bijvoorbeeld pizzabezorgers.

Bestemmingsplan

Die woorden herhaalde hij woensdag in de stadsdeelcommissie Ruimtelijke Ordening, waar het bestemmingsplan besproken werd en hij insprak. Duidelijk werd dat de coalitiepartijen het bestemmingsplan wel zien zitten, al vindt GroenLinks het nog niet ver genoeg gaan. Die partij wil helemaal geen uitzonderingen voor darkstores in gemengde woon-werkgebieden.

Oppositiepartijen VVD en CDA vrezen vooral dat het bestemmingsplan juridisch geen stand houdt. “Ik heb enige vrees dat dit nat gaat bij de rechter,” zei Diederik Boomsma (CDA). De partijen vroegen de wethouder te kijken of er toch niet gekeken kan worden hoe de darkstores eventueel op bepaalde plekken in de binnenstad kunnen opereren. Volt wilde vooral nog weten of de klachten afgelopen jaar afgenomen zijn – zoals de flitsbezorgers beweren – en of er dan niet opnieuw goed naar gekeken moet worden. Steden als Utrecht en Rotterdam hebben hun beleid ten opzichte van flitsbezorgers versoepeld, nadat de bedrijven diverse maatregelen namen om overlast te verminderen.

10 mei debatteert de gemeenteraad er opnieuw over en wordt er ook gestemd.

