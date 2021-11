Gestroopt damhert gevonden in Westerpark

Het Westerpark, waar het dode damhert werd aangetroffen Beeld Carly Wollaert

Volgens een medewerker van de Dierenambulance werden zij op het dode damhert geattendeerd door de politie. Die zouden een melding hebben ontvangen over ‘een dier in het park’.

Op Twitter spreekt de Dierenambulance over de ‘meest bizarre vondst ooit’. Directeur van de Dierenambulance Margje de Jong laat weten dat een groot deel van de huid van het hert was gestroopt. Het is onduidelijk of het is gevild of aangevreten door een roofdier.

Hoe het gestroopte dier in het park terecht is gekomen blijft vooralsnog onduidelijk. “Damherten leven in de duinen,” zegt de directeur, “die lopen over het algemeen niet naar het Westerpark.”

De dierenambulance heeft het kadaster overdragen aan de dierenpolitie en roept iedereen op die tips heeft te bellen met meldpunt 144.

De politie laat weten nog geen onderzoek te kunnen doen, omdat er geen camerabeelden of getuigen zijn. Ook zijn er geen meldingen binnengekomen.