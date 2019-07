Gestrande reizigers balen: ‘We hadden er nu al kunnen zijn’

Wie woensdagavond rond acht uur ’s avonds naar de vertrekborden op Schiphol kijkt ziet haast alleen rode letters: cancelled, cancelled, cancelled. Vanwege een storing in het brandstofsysteem konden vanaf halverwege de middag geen vliegtuigen worden bijgetankt. De paar kisten die nog wel vertrekken, hebben benzine genoeg om hun eindbestemming te halen.

Door al die annuleringen staan duizenden mensen te wachten op meer informatie over hun vlucht. Voor de reisorganisaties staan ellenlange rijen die geen centimeter lijken op te schieten, tegen de muren hangen chagrijnige reizigers naast hun koffers en tassen, mobieltje in de aanslag voor een snipper informatie. KLM-stewardessen vervelen zich achter hun lege balies. Warm is het binnen gelukkig niet: de airco van Schiphol werkt prima, ook op de heetste dag ooit gemeten.

Teleurgesteld

“Balen zeg, we hadden er nu al kunnen zijn,” zegt Hetty van de Poel uit Veenendaal teleurgesteld in vertrekhal 1. Van de Poel en haar reisgezelschap zaten om twee uur ’s middags in het vliegtuig op weg naar vakantiebestemming Marsa Alam in Egypte, maar bleven aan de grond. “Na bijna drie uur in het vliegtuig wachten moesten we eruit vanwege die storing. En nu staan we alweer drie uur te wachten in de hal. We weten niet waar onze koffers zijn; de een zegt dat ze straks op de band komen, de ander zegt dat ze in de kelder staan. En dan hebben we ook nog eens geen idee of onze vlucht nog gaat.”

Van de Poel noemt de communicatie ronduit slecht. “Sunweb verwijst steeds naar Transavia, en andersom. We worden van het kastje naar de muur gestuurd.” Mocht de vlucht naar Marsa Alam vannacht of morgenochtend vertrekken, dan is Van de Poel van plan gebruik te maken van de veldbedden die schijnen worden aangerukt. “Dat is beter dan terug naar huis rijden.”

Minder gepikeerd zijn Nala en Demi uit Huizen, die naar Bali willen. Zij zagen in de auto onderweg naar Schiphol dat hun vlucht vertraging had en besloten toch te gaan. Wel hebben ze een voorzorgsmaatregel getroffen: ze zijn voor de douane gebleven. “Zodat we niet straks onze koffers kwijtraken,” zegt Nala. De vrouwen weten dat het nog weleens lang kan duren, maar blijven stug staan. “We zien het wel.” Een half uur later wordt helaas toch omgeroepen dat reizigers worden verzocht de luchthaven te verlaten. “Boek een hotel, en blijft niet op Schiphol wachten.”