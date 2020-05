Gestrande dolfijn Zafar terug in de Noordzee

Dit is niet de dolfijn die in de haven zwemt. Beeld ANP

De reddingsoperatie duurde drie uur, vanaf de Suezhaven in het Westelijk Havengebied naar de Noordzee voorbij de sluizen in de haven van IJmuiden. “Af en toe gaat hij bij een andere boot kijken, maar hij volgt ons toch de Noordzee op,” zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn vanaf het schip dat de dolfijn de wijs heeft gewezen.

Ze varen niet helemaal mee naar Frankrijk, waar Zafar vandaan komt. Van den Berg: “In de Noordzee kan hij zich redelijk redden. Voor de kust van België leeft ook een duikelaar.”

De dolfijn verscheen afgelopen zaterdag in de haven van Amsterdam. Hij was het zeilende vrachtschip Tres Hombres uit Frankrijk drie dagen gevolgd, door de sluizen bij de haven van IJmuiden naar Amsterdam. Het bleek te gaan om Zafar, een tuimelaar die voor de kust van Bretagne leeft en daar wel vaker contact met mensen zoekt. Tuimelaars zijn sociale dolfijnen die wel vaker een stukje ‘meevaren’ met boten. Ze leven in zout zeewater, terwijl het water in de Amsterdamse haven brak tot zoet is.

Zaterdag werd door medewerkers van SOS Dolfijn de eerste poging ondernomen Zafar terug te loodsen naar de Noordzee. Dat mislukte, omdat het beest bij de Tres Hombres bleef hangen. Zondagmiddag was in de Suezhaven duidelijk te zien dat de dolfijn zich aan de Franse boot had gehecht. Hij lag in het water pal tegen de boeg van de boot aan.

Zo’n dertig belangstellenden keken toe hoe even voor 15.00 uur de Tres Hombres de Suezhaven liet, ondersteund door de kleinere boot met medewerkers van SOS Dolfijn.

Vlak voor IJmuiden was Zafar nog even kwijt. Van den Berg: “Hij haakte even aan bij een andere zeilboot en zwom terug naar Amsterdam. Gelukkig konden we hem snel weer oppakken.”

Bottleneck

Bottleneck van de reis was de sluis bij IJmuiden. Van den Berg: “Dat vond het dier toch spannend. Hij liet zich eerst door ons niet door de sluis lokken en bleef bij de Tres Hombres. De tweede keer lukte dat wel.”

Hoe lok je een dolfijn mee eigenlijk? Van den Berg: “Met boeien aan een touwtje. Vanuit Frankrijk hadden gehoord dat hij veel aandacht zoekt en erg van boeien houdt.”

