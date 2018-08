Gestolen tas van Ajaxfan met dierbare foto's teruggevonden

"Na de wedstrijd liep ik rond half twaalf terug naar de auto terwijl ik met mijn vriendin aan de telefoon was om de wedstrijd te bespreken. Toen ik bij mijn auto aankwam was ik nogal verrast, de achterste ruit bleek ingetikt en mijn rugzak verdwenen."



In de tas zaten een laptop, koptelefoon, wat visitekaartjes en harde schijven. Die laatste zijn hem erg dierbaar vertelt Van Oosten, die al vijf jaar in Brussel woont maar voor een goede wedstrijd 'graag 2,5 uur naar Amsterdam rijdt'. "Ik ben mijn vader anderhalf jaar geleden verloren en op die schijven staan erg veel foto's en herinneringen aan hem." De rest van de inhoud kon hem gestolen worden, zegt hij erbij.



Goed nieuws

Van Oosten deed geen aangifte omdat het al laat op de avond was. In plaats daarvan plaatste de Ajacied een oproep op Facebook in de hoop dat de dief de tas terug zou brengen. Het bericht werd ruim honderd keer gedeeld en wellicht heeft dat geholpen.



Van Oosten durft zich nog niet rijk te rekenen, maar donderdagavond omstreeks 22.00 uur werd hij gebeld door de politie met de mededeling dat er een tas is gevonden die van hem kan zijn.



"De laptop en koptelefoon zijn verdwenen, maar de schijven zitten er blijkbaar nog in. Ik geloof het pas als ik ze thuis in mijn computer kan steken en alles er nog op staat. Ik stond vanochtend nog op met hoofdpijn, maar als dit echt mijn schijven zijn die terug zijn gevonden, loopt het toch nog goed af."



De broer van Van Oosten haalt de tas vrijdag op in Amsterdam.