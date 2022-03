Gestolen beeld Anne Frank teruggevonden in Buenos Aires

Het beeld van Anne Frank is teruggevonden. Beeld Politie Buenos Aires

Het beeld van Anne Frank - gemaakt door kunstenares Jet Schepp - stond op het plein ‘Reina de Holanda’ naast de Nederlandse ambassade in de Argentijnse hoofdstad. Het beeld was in 2014 onthuld in aanwezigheid van onder meer Holocaustoverlevende en rabbijn Awraham Soetendorp. Vrijdag bleek dat het beeld gestolen was. De Nederlandse ambassade had vanaf dat moment intensief contact met de politie en het stadsbestuur, waaronder de lokale minister van Veiligheidszaken. De diefstal zorgde ook voor de nodige ophef in de Argentijnse media.

In minder dan twaalf uur na de verdwijning dook het beeld op in ‘Barrio 31', een arme en gevaarlijke wijk in de hoofdstad. Het beeld kon snel worden gevonden dankzij de aanwezige camerabeelden op het desbetreffende plein. Over het motief en de daders is nog niets bekend.

Volgens de minister van Veiligheidszaken zal het beeld zo snel mogelijk weer terugkeren op zijn oorspronkelijke plek. In een reactie laat de ambassade weten opgelucht te zijn dat 'dit belangrijke symbool’ weer terug is.

Koper en brons zijn op dit moment erg populair onder dieven in Argentinië, dat keihard geraakt wordt door een economische crisis.

Acabamos de recibir la fantástica noticia de que se ha encontrado la estatua de Ana Frank! Agradecemos muchísimo a @horaciorlarreta, a @MarceDaless y a la @Policia_ciudad por su rápida actuación! pic.twitter.com/vwk2ANoLnR — Embajada Países Bajos en Argentina (@NLinArgentina) 4 maart 2022