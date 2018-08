Gestolen bakfiets na drie jaar teruggevonden in Gent

De politie in Gent heeft tijdens een grote actie in mei een bakfiets aangetroffen die drie jaar geleden gestolen werd in Amsterdam. Omdat het serienummer op het frame de flikken onbekend voorkwam, werd contact opgenomen met de mogelijke verkoper van de fiets én met de collega's uit Terneuzen, net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen.



Die konden achterhalen dat ene Christine in maart 2015 aangifte had gedaan nadat haar bakfiets in Amsterdam gestolen was. Christine was, zo zegt een Gentse politiewoordvoerder tegen Het Nieuwsblad, 'supergelukkig' toen ze telefonisch te horen kreeg dat ze haar rijwiel kon komen ophalen.



'Voor zulke verhalen doen we het en blijven we elke dag opnieuw hard werken', schrijft de Gentse politie op Facebook. 'Hartverwarmend.'