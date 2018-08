Gestolen Audi Q5 gezocht na steekpartij op Moezelhavenweg

De 31-jarige Alkmaarder is in zijn hoofd gestoken. Hij ligt in het ziekenhuis.



Een medewerker van de spyshop zei vanmorgen niet te weten wat aan de hand was en geen signalen te hebben dat het incident iets met zijn winkel te maken had, maar meerdere bronnen melden dat de gewonde in de winkel werkte.



De recherche is op zoek naar een gestolen grijze Audi Q5 met kenteken 12-RPJ-5 die vermoedelijk is gebruikt als vluchtauto. De achtergronden van de steekpartij zijn nog onduidelijk.



De eigenaars van de spyshop zijn leeftijdgenoten van het slachtoffer, 33 en 31 jaar, en komen ook uit Alkmaar.



De spyshop was vanaf de namiddag niet meer bereikbaar voor commentaar.