Gestage groei voor Schiphol: 71 miljoen passagiers in 2018

Het aantal vliegbewegingen nam met 0,5 procent toe tot 499.446. Daarmee zit de luchthaven nog net onder het plafond van 500.000 vluchten.



Volgens Schiphol gaat het om voorlopige cijfers. De definitieve cijfers volgen in februari bij de publicatie van de jaarresultaten. Via Schiphol kon vorig jaar naar 326 bestemmingen worden gevlogen. Dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 2017.



Eindhoven en Rotterdam

Ook op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport was sprake van groei. De vliegvelden maken ook onderdeel uit van de Royal Schiphol Group. Eindhoven was goed voor 9 procent passagiersgroei tot 6,2 miljoen reizigers.



Van de luchthaven nabij Rotterdam maakten in 2018 circa 1,9 miljoen reizigers gebruik. Dat betekende een stijging van 10 procent op jaarbasis.