Gesprek met buurt over zwemverbod moet rust terugbrengen op Borneokade

De Borneokade in Oost is een populaire zwemplek. Beeld Lars van den Brink

Het is onrustig op het Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied. Enkele buurtbewoners zijn felle tegenstanders van het zwemmen bij de steiger, terwijl anderen hier geen problemen mee hebben.

De gemeente was aanvankelijk ook voorstander en prees de haven in eerste instantie zelfs aan als zwemplek. Nadat tegenstanders een rechtszaak tegen de gemeente begonnen en wonnen, werd besloten een bord met ‘verboden zwemmen’ te plaatsen.

Het bord kwam er, maar werd dezelfde nacht nog illegaal verwijderd. Er werd een briefje achtergelaten: ‘Laten we blijven zwemmen, maar hou het rustig en geniet!’

Onrust

In eerste instantie wilde stadsdeel Oost direct een nieuw bord plaatsen, maar is daar nu van teruggekomen. Ivar Manuel, dagelijks bestuurslid, zegt dat de onrust zo groot is dat er eerst een gesprek met buurtbewoners moet komen. “Nieuwe borden ophangen die weer worden weggehaald, heeft geen zin en kost alleen maar geld.”

Die gesprekken komen wel wat laat, zeggen de bewoners die de rechtszaak tegen de gemeente zijn gestart. “Wij doen al tien jaar pogingen tot gesprekken. En na het kortgeding willen ze opeens wel praten? Dat vinden we heel treurig.”

De aanklagers willen anoniem blijven na alles wat er de afgelopen weken is gebeurd. Zo zeggen zij te zijn lastiggevallen en geïntimideerd te worden door buurtgenoten. “Onze buurtbewoners hebben echt geen idee hoe het is om een open zwembad vlak naast je te hebben zonder sluitingstijden. Wij zitten op hete dagen altijd in het lawaai. Ook ’s nacht en in het weekend. Dat houdt geen mens vol.”

Vogelvrije sfeer

Een algeheel verbod op het zwemmen willen ze niet, maar voorstander van een strenger beleid zijn ze wel. “We willen dat het zwemmen beheersbaar wordt, net zoals in een zwembad. Niet het vogelvrije sfeertje dat er nu heerst.” Eén van de oplossingen die zij aandragen is dat een gedeelte van de steiger verdwijnt en dat na 7 uur ’s avonds niemand meer het water in mag.

Dat zou ook betekenen dat er toezicht nodig is, al gaf de gemeente eerder aan niet te willen gaan handhaven. “Een bestuur hoort er voor iedereen te zijn. Ook voor ons,” vertellen teleurgestelde bewoners.

Andere bewoners op het Borneo-eiland zijn ondertussen een petitie gestart waarin ze de zwemplek willen behouden. Deze is al meer dan 2600 keer ondertekend. De komende weken gaat de gemeente eerste individueel met bewoners praten, om na de zomervakantie voor de hele buurt een bijeenkomst te organiseren.