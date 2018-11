Geslaagde intocht is beloning voor keuze schoorsteenpiet

De tachtigste intocht van Sinterklaas in Amsterdam was er een om in te lijsten: lekker koud, lekker zonnig en overal langs de route dikke rijen ouders, kinderen en toeristen.



De stemming was opperbest: er werd gezongen in plaats van gescholden en gestrooid met pepernoten en schuimpjes in plaats van gesmeten met eieren en bierblikjes.



Het geslaagde evenement was de beloning voor de moedige keuze die Amsterdam vijf jaar geleden heeft durven maken. Stapsgewijs werd de klassieke Zwarte Piet ontdaan van zijn kroeshaar, zijn rode lippen en zijn oorringen.