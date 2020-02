Geschrokken reacties op mogelijke locaties voor bouw windmolens

Windmolenpark Ruigoord aan de Westpoortweg in het Westelijk Havengebied. Beeld Dingena Mol

De Stichting Beschermers Amstelland vreest hardop voor ‘het vingerstadmodel’ waar Amsterdam internationaal om wordt geprezen door landschapsarchitecten. Vanuit de drukte van de stad is het groen nooit ver weg. Maar opeens ziet voorzitter Renske Peters langs de Amstel tegenover het Amstelpark een ‘zoekgebied’ voor windmolens geprojecteerd.

“Dat is middenin de Duivendrechterpolder, een heel wezenlijk onderdeel van de groene scheggen die we zo gaaf vinden in deze stad.” De Amstelscheg is deze week nog aangewezen door de provincie als bijzonder landschap. “Waar zijn we dan mee bezig?”

Ook Landelijk Noord is het rauw op het dak gevallen dat Amsterdam zelfs het groen van Waterland noemt als optie voor windmolens, al komt deze mogelijkheid pas in beeld als alle andere zoekgebieden te weinig opleveren. “Een enorme verrassing,” zegt voorzitter Yvonne Breedijk van de Centrale Dorpenraad. “Het is ineens ingetekend.”

Dat zit haar niet lekker, zelfs al gaf wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) meteen aan dat ze Landelijk Noord liever wil ontzien. “We staan toch maar op dat lijstje.” Windmolens versnipperen het open landschap, waarschuwt Breedijk. Een lint van windmolens langs de A10, een ander zoekgebied dat zichtbaar is vanuit Landelijk Noord, ziet ze als een veel kleiner bezwaar. “Bij het IJsselmeer staan ze ook, daar heeft het gebied helemaal geen last van. Het effect op de weidevogels en de biodiversiteit is dan een stuk minder.”

Bedreiging voor het landschap

Ook vanuit Zuidoost wordt met weinig enthousiasme uitgekeken naar de mogelijkheid dat er windmolens komen, of dat nou bij de Gaasperplas is of in een strook langs de A2 bij bedrijventerrein Amstel III. Op de kaart loopt die laatste strook helemaal door richting het Abcoudermeer, waarschuwt Arthur Koks uit Gaasperdam.

Met de actiegroep ‘Amsterdam voor behoud van het Geinlandschap’ keerde hij zich eerder tegen windmolenplannen voor de gemeente Ronde Venen. Nu ziet hij Amsterdamse windmolens als bedreiging voor het landschap bij Abcoude. “Een beschermd dorpsgezicht.”

Rond de Noorder IJplas was het geen verrassing dat het stadsbestuur in het gebied tussen Noord en Zaandam graag een stuk of drie windmolens ziet komen. De woonbootbewoners in het Zijkanaal H vrezen dat Amsterdam hier kiest voor windturbines van 180 meter hoog. Ze willen waken voor de ‘struinnatuur’ langs de plas. “Met het Hembrugterrein en Het Twiske is dit een groene long tussen Amsterdam en de Beemster.”

Energiecoöperatie NDSM Energie is juist blij met de keuze van Van Doorninck. Al sinds 2011 ziet deze beweging van bewoners en bedrijven plannen voor windmolens in dit deel van Noord stuklopen op de hoge eisen die de provincie stelde. NDSM Energie durfde daarom al niet meer te hopen op windmolens rond de NDSM-werf en zette eerst maar eens in op de Noorder IJplas. Nu valt het voorzitter Martijn Pater op dat het zoekgebied ook het tussenliggende bedrijventerrein Cornelis Douwes omvat.

De VVD in de gemeenteraad noemt de mogelijke locaties voor windmolens ‘schokkend’. “Links wil zelfs groen opofferen voor een paar extra windmolens,” zegt duo-raadslid Stijn Nijssen. “Zuidoost komt vol te staan met windmolens om linkse stemmers in de grachtengordel tegemoet te komen.”