Geschorste pastoor verzorgt lezing Pride-kerkdienst

Pastoor Pierre Valkering tijdens zijn boekpresentatie, samen met oud-politicus Boris Dittrich. Beeld Hans van der Beek

De Amsterdamse pastoor van de Vredeskerk werd eerder dit jaar geschorst vanwege de presentatie van Ontkleed niet naakt staan, een boek ter viering van zijn 25-jarige priesterschap. Daarin vertelt hij openlijk over zijn pornosverslaving, zijn bezoeken aan homosauna’s en cruisen.

“Mijn collega heeft veel over zich heen gekregen na de publicatie van zijn boek,” zegt predikant en coördinator van de Pride-kerkdienst Wielie Elhorst. “Onze uitnodiging is een steun in de rug voor wat hij in zijn kerk en voor zijn mensen wil betekenen. We zijn vereerd dat hij de Bijbellezing wil verzorgen.”

De tiende editie van de speciale Pride-kerkdienst staat in het teken van de geschiedenis van lhbti-emancipatie, omdat vijftig jaar geleden de iconische rellen in de New Yorkse gay kroeg The Stonewall Inn plaatsvonden.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft predikant Sytze de Vries een nieuw lied met als titel Nog is de uittocht niet volbracht geschreven. “Stonewall geldt als een keerpunt: mensen die ‘anders’ waren, stonden op en ondergingen niet langer hun vernedering,” aldus De Vries. “Ze trokken weg uit de nacht en de macht van de onderdrukkende moraal. Ze werden dwars en begonnen aan een exodus, een uittocht die sindsdien niet meer te stoppen is.”