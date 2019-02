Geschorste leerkracht Hoofddorp: Ik wil weer aan de slag

Ik ben daar niet om te bekeren, ik ben daar om kinderen basisvaardigheden techniek te leren De techniekinstructeur

Toen de instructeur onlangs een leerlinge tijdens de les hoorde zeggen dat haar moeder hem 'onrein' vindt, zei hij daar iets van. "Zij was al langer over mij aan het stoken. Ik wilde dat dat stopte en ik heb gezegd dat ik altijd bereid ben met haar moeder in gesprek te gaan."



De profeet kwam nooit ter sprake, zegt de instructeur. Maar in de pauze kwam een groepje leerlingen op hem af met het verhaal dat hij de profeet beledigd zou hebben. De instructeur doet thuis in de huiskamer voor hoe hij met zijn armen over elkaar de leerlingen liet uitrazen en zijn hand op de schouder legde van een jongen die het meest tekeer ging. "Die riep meteen: blijf met je poten van me af."



Gissen

Tot zijn verbijstering werd hij daarna geschorst. De instructeur kan slechts gissen naar de wérkelijke reden: "Ik kreeg al een paar maanden het idee dat de nieuwe directeur van me af wil. Waarom? Omdat ik christen ben? Een burn-out had? Omdat ik een vrij dure kracht ben?"



Het gebrek aan steun van de schoolleiding voor de instructeur leidt ook landelijk tot veel ophef. Het klopt, geeft de instructeur toe, dat hij de directeur incapabel vindt. "Ik heb richting het college van bestuur voorbeelden aangehaald waarom de directeur naar mijn mening niet capabel is. Maar wat geeft dat? Het is mijn mening. Ik kan zelf prima functioneren."



De school stelt nu mediation voor. De instructeur heeft als tegenvoorstel geopperd de geschillencommissie te laten optreden. "Want ik ben onterecht geschorst."