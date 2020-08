Geschorste directeur Haga Lyceum deed omstreden overboeking van 1 ton

Beeld ANP

Dit voorjaar liepen de spanningen op de islamitische school op na klachten van docenten, medewerkers en leden van de medezeggenschapsraad over Atasoy. Op 25 mei werd hij per direct geschorst, een week later ontslagen. Op 10 juni gelastte de rechter hem tot het afgeven van bankpasjes en overige zaken die essentieel zijn om de school te besturen.

Nadien kwam aan het licht dat Atasoy op 26 mei – één dag na zijn schorsing – een ton had overgemaakt naar een andere rekening die eveneens op naam van het schoolbestuur staat. Het gaat om een rekening bij internetbank Bunq, die volgens ingewijden rond de school alleen Atasoy kon beheren. Atasoy zelf zegt dat ook de andere bestuurders erbij konden.

Bestuursadviseur en boekhouder Kudret Camdere zegt eind vorig jaar te hebben vernomen van deze rekening. “Ik heb toen tevergeefs inzage in de bankafschriften gevraagd.”

Atasoy weerspreekt dat en stelt dat de Bunqrekening al enkele jaren bestaat. “De rest van het bestuur wist ervan.”

Aanleiding voor de internetrekening was dat ING overwoog de reguliere bankrekening te blokkeren, aldus Atasoy. “Daarom hadden we een andere rekening nodig.”

Kort geding

Het schoolbestuur stelt nog altijd geen toegang tot de Bunqrekening te hebben en zou een kort geding tegen Atasoy overwegen om dit alsnog af te dwingen. Bestuursvoorzitter Mohamed Laamimach weigert commentaar.

Atasoy betwijfelt dat de school niet bij de Bunqrekening kan. Hij zegt dat hij er inmiddels zelf geen toegang meer toe heeft, omdat hij bij de Kamer van Koophandel is uitgeschreven als bestuurder van de stichting die boven de school hangt. De gewezen schooldirecteur zegt ervan uit te gaan dat de 100.000 euro nog op de Bunqrekening staat.

‘Bestuurlijke aangelegenheid’

Hij wil niet zeggen wat het doel van de geldtransfer was. “Dat is een bestuurlijke aangelegenheid. Ik heb het schorsingsbesluit van 25 mei nooit aanvaard en ben tot 10 juni (toen de rechter zijn vertrek ‘op het eerste gezicht’ rechtsgeldig noemde – red.) blijven functioneren op de school. Tot die tijd heb ik ook betalingen verricht.”

Het geld is volgens hem overgemaakt met medeweten van de toenmalige penningmeester van het bestuur, die tegelijk met Atasoy werd ontslagen.

Atasoy zegt zich gesterkt te voelen doordat de rechter vorige week in de mondelinge behandeling van een kort geding waarin hij zijn ontslag als directeur aanvecht, de eis van het schoolbestuur verwierp over toegang tot de Bunqrekening. Het bestuur had deze eis te laat ingediend. Eind deze week doet de rechter uitspraak over de rechtmatigheid van het ontslag op staande voet.

Afluisteren

In juni deed de Onderwijsinspectie aangifte wegens het afluisteren van medewerkers op de school. Sinds enkele weken onderzoekt een extern bureau in opdracht van de school beschuldigingen tegen Atasoy over onder meer intimidatie en afluisterpraktijken. In het kort geding bracht het schoolbestuur verklaringen in van ruwweg de helft alle personeelsleden, die zouden hebben verklaard per direct op te stappen als Atasoy terugkeert.

Atasoy doet dat af als ‘grote bullshit’. “Er zijn vijftig medewerkers, vijf coupplegers en vijf meelopers.”

Volgens hem laat Het Parool zich voor het karretje van de overheid en bestuursvoorzitter Laamimach spannen door het ‘verzinsel’ de wereld in te helpen dat er een opstand tegen hem was op de school.

Het Haga Lyceum kwam vorig jaar in opspraak toen de AIVD onder meer waarschuwde dat Atasoy zich omringde met ‘salafistische aan­jagers’. Het kabinet en de gemeente Amsterdam riepen tevergeefs ouders op hun kinderen van school te halen. Onderwijsminister Arie Slob begon een procedure om Atasoy af te zetten, maar eind vorig jaar stelde de toezichthouder op de inlichtingendiensten dat een deel van de beschuldigingen onvoldoende was onderbouwd. Begin dit jaar vernietigde de rechtbank Slobs besluit om Atasoy af te zetten.