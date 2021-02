Geschokt na vondst baby in container: ‘Wonder dat ze nog leeft’

Politieonderzoek bij de container waarin de baby werd gevonden. Beeld Politie Amsterdam

Even na half elf zondagavond bracht de buurtbewoonster, zelf moeder van een baby, haar vuilniszakken naar de container op de hoek. Toen ze haar eerste vuilniszak erin gooide, hoorde ze gehuil uit de container komen. Ze belde daarop de politie, die even later het gehuil ook waarnam. Met hulp van de brandweer werden enkele vuilniszakken en vervolgens een gele Jumbotas met de pasgeboren baby uit de vuilcontainer gehaald. Het kindje werd direct per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw schreef later op Facebook: ‘De baby zat echt in die vuilcontainer, ik gooide me vuilniszak erin, daarna wou ik nog een zak gooien, toen hoorde ik de baby huilen, het kindje zat in een gele jumbotas.’ Het bericht eindigt met met twee gebroken hartjes en gevouwen handen.

De container op de hoek tegenover een voetbalveld is inmiddels verwijderd, evenals de container die midden op het hofje staat. “We hoorden dat in de tweede container mogelijk ook materiaal is aangetroffen. Ze zijn voor onderzoek naar de politie gebracht,” zegt een van de gemeenteambtenaren.

Wonder

De Meernhofbuurt reageerde geschokt. “Ik zou zeggen: vermom jezelf en breng je kind naar de politie. Ga naar de kerk, het AMC of leg het voor iemands deur en ren dan hard weg,” zegt buurtbewoner Angela Yngard. Ze omschrijft het groene hofje als een plek waar de mensen elkaar kennen. “Dat baby’tje had een engeltje op haar schouder. Dat ze nog leeft, is een wonder,” zegt de vrouw.

Een buurtgenoot, die liever niet haar naam noemt, zegt dat de moeder van het kind niet uit haar buurt kan komen. “Wij kennen elkaar allemaal. We weten hoeveel kinderen iemand heeft en wie de kinderen zijn. Waarom heeft de vrouw geen hulp gevraagd?”

Ook Laila Azzam van de Stichting Carabic, die onder meer activiteiten organiseert voor kwetsbare Caribische vrouwen en moslimvrouwen, noemt het Meernhof ‘een dorpje’. “Dit is een intieme buurt, men kent elkaar. Als er sprake is van mishandeling, huiselijk geweld of andere problematiek dan hoor ik dat altijd via vrouwen in ons netwerk. En dan bieden we hulp. De moeder van het meisje kan hier niet vandaan komen. Kijk naar de plek van de container waarin de baby is gevonden: die ligt afgelegen, pal naast een voetbalveld. Daar is over nagedacht.”

Pleeggezin

Ze maakt zich zorgen om de moeder. “Een baby in een container gooien doe je niet zomaar. Er moet zich iets afspelen in de familiesfeer of in de psychische sfeer. We willen een bijeenkomst organiseren.” De stichting plaatste ook een oproep op Facebook: ‘Wij begrijpen dat zaken soms moeilijk en gevoelig zijn, maar voor elk probleem is er een oplossing.’

De politie kan weinig informatie geven over de baby. Of het kindje een rompertje aan had, in een doek was gewikkeld of iets bij zich had, is niet bekend, zegt de politiewoordvoerder. “Het gaat intussen erg goed gaat met haar. Ze mag snel weg uit het ziekenhuis.”

Het kindje gaat naar een pleeggezin dat gespecialiseerd is in bijzondere opvang. “Dit is een uitzonderlijke situatie. Zo’n pleeggezin is voorbereid op situaties als deze. Alles wordt vervolgens gedaan om de moeder te traceren en te kijken welke hulp ze nodig heeft. De vraag is of de moeder onder dwang haar kind heeft afgestaan of in paniek. Of hebben anderen dit gedaan. We streven naar hereniging van moeder en kind, als dat mogelijk is,” zegt woordvoerder Richard Bakker van de Raad voor de Kinderbescherming.