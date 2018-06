Gescheld, tranen en driftige gebaren tussen Willem en Astrid

Ze zou bijna het glas uit haar getuigencabine trappen, zó furieus werd Astrid Holleeder ook naar eigen zeggen soms in 'de bunker' in Amsterdam-Osdorp. Oud-Jordanees gescheld. Tranen. Driftige gebaren.



'Peil daalt'

Haar broer schold haar uit voor 'fantast' en 'parasiet' en fulmineerde over haar 'leugens'.

Zoals de onkreukbare rechtbankvoorzitter Frank Wieland dan onderkoeld interrumpeert: "Nou, de stemming stijgt, maar het peil daalt."



De grootste woede komt los als Astrid verhaalt over haar leven sinds haar getuigenissen. Ze woont in 'een studentenflatje' en komt uit angst voor represailles namens haar broer nauwelijks buiten. Nu was haar weer een foto van haar kleinkinderen gestuurd, al bleef onduidelijk door wie precies.



Pislink

"Dan word ik píslink. Ik pik het écht niet! Ik ben ook helemaal klaar met jou (tegen raadsman Sander Janssen, die zich verzette tegen het beeld dat hij wat van die foto's wist)!" Dreigend: "Als iets gebeurt met mijn kleinkinderen, mijn kinderen of mij, komt alles naar buiten!"



Willem was weer 'hélémaal klaar' met de suggestie dat hij zijn zus iets wil laten aandoen.



Sterfbed

Dat hij zijn zus na zijn hartoperatie in 2007 'op zijn sterfbed' had gevraagd een bepaalde officier van justitie te roepen zodat hij te biecht kon over zaken 'over honderd miljoen' en dat hij later het huis van die officier had aangewezen, was alwéér zo'n 'leugen' die de temperatuur opjoeg.



Holleeder: "Ik weet in heel Nederland niet waar één officier van justitie woont!"

Na veel geschreeuw waarin ook de aanklagers en advocaat Janssen zich hadden gemengd, verzocht die laatste de rechtbank de deuren te sluiten zodat de getuige naam en toenaam kon noemen. De rechtbank zette de zaak kort zonder publiek voort, met onduidelijke uitkomst.



In tranen herhaalde Astrid vervolgens waarom ze getuigt tegen haar broer. Ze is woest omdat die zegt dat ze haar verhaal 'in elkaar heeft gezet' uit geldhonger.